Gaziantep'de hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Gaziantep'de hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…

Gaziantep'te 1 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu bulutlu bir gökyüzüyle başlayacak. Sıcaklık 25°C olacak. Gün boyunca sıcaklık 12°C'ye kadar düşecek. Hava az güneşli olacak. Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamak önemlidir.

2 Mayıs Cuma günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 24°C civarında olacak. 3 Mayıs Cumartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 24°C seviyelerinde kalacak. 4 Mayıs Pazar günü çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 26°C'ye kadar yükselecek. 5 Mayıs Pazartesi günü de çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 24°C civarında olacak. 6 Mayıs Salı günü yine çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 26°C seviyelerinde kalacak. 7 Mayıs Çarşamba günü daha sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklık 31°C'ye kadar çıkacak.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Sıcaklıkların artacağı günlerde, güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Bol su içmek de önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmanızda yarar var. Bu şekilde hava koşullarına bağlı olumsuz etkilerden korunabilirsiniz.