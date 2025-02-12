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  4. Gaziantep’de satışa çıkarılan döküntü ev çok konuşuldu: "Ev korku evi gibi"

Gaziantep’de satışa çıkarılan döküntü ev çok konuşuldu: "Ev korku evi gibi"

12.02.2025 09:54
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Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
12.02.2025 09:54
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Gaziantep Şahinbey ilçesinin Uçaklar Mahallesi’nde bir gayrimenkul firması tarafından satışa sunulan dubleks eski evin ilginç tanıtımı, sosyal medyada çok konuşuldu. Tanıtımda kullandıkları yöntemlere ve evin mevcut eski haline sosyal medya kullanıcıları bakın neler dediler…

Evlerin son dönemde yüksek fiyatlarla sunulduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek fakat bazı evler var ki satışa sunulduğunda sosyal medyanın gözünden kaçmıyor.

Son dönemde, evlerin yıkık veya döküntü olmasına rağmen, "arsa niyetine" veya yeniden inşa edilebilecek potansiyel olarak pazarlanması, gayrimenkul sektöründe yeni pazarlama stratejileri geliştirdi.

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GENİŞ ODALI AMA ÇOK BAKIMSIZ DİYEMEDİ

Gaziantep’te bir gayrimenkul firması da ev tanıtımında, 120 metrekarelik, 5 odalı evi "geniş oturumlu, arsa niyetine de alabilirsiniz" şeklinde pazarlayarak, evin eski ve döküntü halini dikkatlerden kaçırmaya çalıştı.

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FİRMA, “ARSA NİYETİNE ALABİLİRSİNİZ”

Firmaya ait videoda, evin sobalı bir ısıtma sistemine sahip olduğu ve geniş odalar sunduğu vurgulandı. Fakat tanıtım videosunda, evin içindeki eski eşyalar, yıkık duvarlar ve döküntü halindeki odalar, kullanıcıların gözünden kaçmadı.

Üst kata çıkarken, sanki bir çatıya çıkıyormuş gibi görünen eski yapının görüntüleri firma tarafından pazarlanmaya çalışıldı.

Evdeki odalar, düzensiz bir şekilde yerleştirilmiş ve birbirinden ayrık olan bölmelerle doluydu. Çoğu izleyici, bu odaların “ev” hissi vermediğini, aksine oldukça dağınık ve bakımsız olduğunu belirtti.

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ESKİ EV, SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Firmadan yapılan açıklamada, evin "arsa niyetine de alınabileceği" söylendi. Şirketin, eski yapıyı bu şekilde pazarlamaya çalışması, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Bazı kullanıcılar, "Yıkıp yeniden yapmak için uygun bir seçenek" şeklinde yorumlar yaparken bazıları, "Ev korku evi gibi" şeklindeki yorumlar yaptılar.

Bir başka kullanıcı da, "Bir havuzu eksik" dedi.

Gayrimenkul şirketi tüm yorumlara rağmen satışta başarılı olabilecek mi merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Emlak Konut Gaziantep
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