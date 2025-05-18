HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın yeni sakini ayı yavrusu "Boncuk"a özenle bakılıyor

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın yeni sakini "Boncuk" isimli 3 aylık ayı yavrusuna özenle bakılıyor.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın yeni sakini ayı yavrusu "Boncuk"a özenle bakılıyor

Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı doğal yaşam alanlarından biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'ndaki tür sayısı her geçen gün artıyor.

Son olarak Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce doğada bulunan ayı yavrusu, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

Burada bakıcılar tarafından anne şefkatiyle bakılan 3 aylık ayıya "Boncuk" ismi verildi.

Özenle bakılan ve sütle beslenen ayı yavrusu "Boncuk", ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, klinikte ayı yavrusunun genel bakımlarını yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle göz, ağız, kulak muayenelerini yaptık. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 öğün süt veriyoruz ve aynı zamanda yumurta ve özel mamayla destekliyoruz. Bunun yanında da meyve yemeğe başlatacağız. Adını 'Boncuk' koyduk. Bizim klinik ekibimiz annelik görevi görüyor. Gün içinde kendisiyle oynuyorlar."

Ziyaretçilerden Cüneyt Talha Türkeli, ailesiyle Ordu'dan geldiklerini ve ayı yavrusunu gördükleri için mutlu olduklarını söyledi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kazakistan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandıKazakistan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Kocaeli'de kayalıklarda erkek cesedi bulunduKocaeli'de kayalıklarda erkek cesedi bulundu

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'ın şampiyon olması halinde kasasına girecek para dudak uçuklattı! Bu sezon gelir rekoru kırıldı...

Galatasaray'ın şampiyon olması halinde kasasına girecek para dudak uçuklattı! Bu sezon gelir rekoru kırıldı...

O kazançlar takibe alındı! Sadece 1 kişide 67 milyon TL gelir çıktı

O kazançlar takibe alındı! Sadece 1 kişide 67 milyon TL gelir çıktı

ABD'de köprü faciası anbean kamerada! Feci şekilde can verdiler

ABD'de köprü faciası anbean kamerada! Feci şekilde can verdiler

Resmen kendi evinin dilencisi oldu!

Resmen kendi evinin dilencisi oldu!

Canlı yayında cinayet itirafına "indirim"

Canlı yayında cinayet itirafına "indirim"

AK Parti'nin yeni yasa teklifi İmamoğlu'nu isyan ettirdi

AK Parti'nin yeni yasa teklifi İmamoğlu'nu isyan ettirdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.