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Gaziantep Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 1 Ağustos 2026 tarihinde sıcaklıklar 39-40 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 23-24 derece arasında geçecek. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcak hava şartları devam edecek. 2 Ağustos'ta sıcaklık 38-39 derece, 3 Ağustos'ta ise 38-40 derece arasında seyredecek. Bu dönemde güneşten korunmak ve serin kalmak için gerekli önlemleri almak son derece önemli. Bol su içmek ve hafif giysiler tercih etmek sağlık açısından faydalı olacaktır.

Gaziantep Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Gaziantep'te 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Hava sıcaklığı 39 - 40 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 23 - 24 derece arasında kalacak. Hafif rüzgar esmesi ve düşük nem oranı, sıcaklığı daha hissedilir yapacak.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 2 Ağustos Pazar günü sıcaklık 38 - 39 derece olacak. 3 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklığın 38 - 40 derece arasında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları 22 - 24 derece civarında kalacak. Bu dönemde hava genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Yüksek sıcaklıklar yaşandığında bazı önlemler almak önemlidir. Gün ortasında en sıcak saatlerde dışarı çıkmamaya çalışmalısınız. Dışarı çıkmanız gerekiyorsa hafif ve açık renkli giysiler tercih etmelisiniz. Bol su içmek de önemlidir. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanmalısınız. Güneş koruyucu ürünlerle cildinizi korumayı ihmal etmeyin. Evde kalırken serin ortamlarda bulunmalısınız. Perdeleri kapalı tutarak güneş ışığının girmesini engellemelisiniz.

Bu hafta boyunca Gaziantep'te sıcak hava devam edecek. Güneşli günler yaşanacak. Sıcak havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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