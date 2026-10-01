Gaziantep Hava Durumu! 01 Ekim Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugünkü hava durumu Gaziantep'te değişken bir seyir izliyor. 1 Ekim Perşembe 2026'da hava sabah saatlerinde serin. Gün ilerledikçe sıcaklık artacak. Gün ortasında sıcaklık yaklaşık 20 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde 18 - 21 derece arasında olacak. Bu durumda sabahları hafif giyinmek tavsiye ediliyor. Sıcaklık dalgalanmaları nedeniyle kat kat giyinmek akıllıca olabilir.

Gaziantep'te genel olarak az bulutlu bir hava hâkim. Gün içinde yer yer hafif bulutlar görülebilir. Dışarıda uzun süre kalmayı planlıyorsanız, şemsiye veya hafif mont bulundurmak iyi bir fikir. Havanın durumu, piknik veya açık hava etkinlikleri için elverişli.

İlerleyen günlerde Gaziantep'te sıcaklıklar artacak. 2 ve 3 Ekim tarihlerinde sıcaklık 21 - 24 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise 17 - 19 derece arasında kalması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde güneşli bir atmosfer ve hafif rüzgâr söz konusu. Ancak ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önemli. Fazla rüzgâr soğukların sürprizi olabilir.

Gaziantep bölgesinde sabah ve akşam saatlerinde nem artışı dikkat çekiyor. Dışarıda uzun süre kalacaklar için hazırlıklı olmakta fayda var. Cilt koruma yöntemlerine dikkat edilmeli, bol su tüketilmeli. Güneş altında kalındığında şapka ve güneş gözlüğü kullanmak önemli. Ani ısı değişimlerine karşı vücut ısısını dengelemek için önlemler alınmalı.

Gaziantep hava durumu keyifli bir deneyim sunuyor. Ancak hava koşullarındaki değişikliklere dikkat edilmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde benzer bir hava durumu bekleniyor. Hava şartlarını takip etmek, günlerinizi daha konforlu geçirmenizi sağlar.