Gaziantep Hava Durumu! 01 Mart Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te, 1 Mart 2026 Pazar günü hava genellikle güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 12 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında olacak. Rüzgar batı yönünden hafif esecek. Nem oranı %54 civarında kalacak. Bu güzel havada dışarı çıkarken hafif bir ceket veya kazak almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep hava durumu değişiklik gösterecek. 2 Mart Pazartesi günü hafif yağmur bekleniyor. 3 Mart Salı günü ise güneşli bir hava tahmin ediliyor. 4 Mart Çarşamba günü sağanak yağış bekleniyor. Bu nedenle, 4 Mart için plan yaparken yağmurlu olacağını göz önünde bulundurmalısınız.

Hava koşullarına göre plan yapmak önemli. Özellikle yağmurlu günlerde dışarıda su geçirmez ayakkabılar giymeniz faydalı olacaktır. Su geçirmez bir mont da almak iyi bir fikir. Yağmurlu günlerde trafikte dikkatli olmalısınız. Araç sileceklerinizi kontrol ederek güvenliğinizi artırabilirsiniz. Güncel hava durumu tahminlerini takip ederek planlarınızı en iyi şekilde yapabilirsiniz.