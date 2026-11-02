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Gaziantep Hava Durumu! 02 Kasım Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 02 Kasım 2026 tarihi, ılıman ve keyifli bir hava ile geçecek. Gündüz sıcaklık 20 derece civarında seyrederken, akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilecek. Dışarıda vakit geçirecekler için güneşli saatler fırsat sunuyor. Ancak, ilerleyen saatlerde beklenen yağışlar sıcaklıkta düşüş yaratabilir. 03 Kasım'dan itibaren hava durumu değişkenlik gösterecek. Hava tahminlerini takip etmek, planlar oluşturmada faydalı olacaktır.

Gaziantep Hava Durumu! 02 Kasım Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Gaziantep hava durumu, 02 Kasım 2026 tarihinde ılıman ve keyifli bir gün sunacak. Bugün şehrin hem yerel halkı hem de ziyaretçileri için hava oldukça cazip. Merkezde sıcaklıklar 20 derece civarında. Gündüz saatlerinde güneşin parlaması, ortama keyif katıyor. Ancak akşam saatlerine doğru hafif bir serinleme hissedilecek. Gece sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek.

Dışarı çıkmayı planlayanlar için havanın genel durumu önem taşıyor. Hafif bir ceket veya ince bir hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmek isteyenler güneşin tadını çıkarabilir. İlerleyen saatlerde beklenen yağışlar hava sıcaklığında hafif bir düşüşe neden olabilir. Bu nedenle yanınıza bir şemsiye almanız akıllıca bir tercih olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha değişkenlik gösterecek. 03 Kasım Salı günü Gaziantep'te hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar yine 19 ile 21 derece arasında kalacak. Bulutlu hava, hafif yağışları beraberinde getirebilir. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini kontrol etmekte fayda var. Bu durum, yerel halk ve seyahat edenler için gündelik planlar yaparken dikkat edilmesi gereken bir unsur.

04 Kasım Çarşamba günü hava durumunda iyileşme bekleniyor. Sıcaklık 21 ile 23 derece arasında olacak. Gün içinde güneşli saatler artacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için harika bir fırsat sunuyor. Bu günlerde pek çok kişi Gaziantep’in meşhur kebaplarını veya diğer yerel lezzetleri dışarıda tatma imkanı bulacak.

Hava şartlarının değişkenliği, hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Hava tahminlerini takip etmek, tahminlerin altında ya da üstünde gerçekleşen durumlarda olumsuzlukları en aza indirmeye yardımcı olur. Özellikle yağışlı günlerde dışarıda yapılacak etkinlikler için alternatif planlar yapmak faydalı. Sonuç itibarıyla Gaziantep’teki hava durumu genel olarak ılıman ve hoş bir seyir izliyor. Ancak günün ilerleyen saatlerinde meydana gelebilecek değişikliklere karşı bilinçli olmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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