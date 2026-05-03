Gaziantep Hava Durumu! 03 Mayısıs Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün 3 Mayıs 2026 Pazar. Gaziantep'te hava durumu, şiddetli sağanak yağışlarla beraber 23 derece civarında. Bu durum açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 4 Mayıs Pazartesi yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 14 derece civarında olacak. 5 Mayıs Salı bir-iki kısa süren sağanak öngörülüyor. Sıcaklık 15 derece olarak tahmin ediliyor. 6 Mayıs Çarşamba, daha sıcak bir hava bekleniyor. 20 derece civarında sıcaklık öngörülüyor. 7 Mayıs Perşembe ise güneşli bir hava olacak. Sıcaklık 23 derece civarında tahmin ediliyor.

Bu değişken hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk yaratabilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanız faydalı olacaktır. Gerekirse esnek olmanız önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önem taşır. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak da gereklidir.