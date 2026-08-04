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Gaziantep Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 4 Ağustos 2026 tarihinde hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde 40 ile 41 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 25 ile 26 dereceye düşecek. Gündüzleri güneşli bir hava bekleniyor. Nem oranı ise düşük seviyelerde kalacak. Önümüzdeki günlerde de bu sıcak hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Bu sıcaklarla birlikte dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekecek.

Gaziantep Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Gaziantep hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 4 Ağustos 2026, Salı günü. Gaziantep'te hava sıcaklıklarının 40 derece civarında olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 40 ile 41 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 25 ile 26 dereceye düşecek. Hava genellikle güneşli olacak. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 40 ile 41 derece arasında olacak. 6 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 39 ile 40 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 24 ile 25 dereceye düşecek. Hava koşulları yine genellikle güneşli kalacak. Nem oranı düşük seviyelerde devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması gerekecek. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek rahatlık sağlayacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarı çıkmamak önerilir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı açısından yararlı olacaktır.

Gaziantep'te önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Bu nedenle, sıcak hava koşullarına uygun önlemler alarak sağlığınızı korumak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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