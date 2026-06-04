Gaziantep Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te bugün hava durumu sıcak ve güneşli. Hava sıcaklığının 30 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 32-33 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 27-28 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. Rüzgar hafif ve kuzey yönünden esecek. Nem oranı %60-70 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Haziran Cuma günü sıcaklıkların 31-32 derece arasında olması bekleniyor. 6 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 30-31 derece civarında seyredecek. 7 Haziran Pazar günü sıcaklıkların 32-33 dereceye ulaşması muhtemel. Rüzgar hafif kalacak. Kuzey yönünden esecek. Nem oranı %60-70 civarında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması gerekmekte. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirmek önem taşıyor. Bol su içilmeli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka kullanılmalı. Güneş kremi sürülmesi önerilmektedir. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri göz önünde bulundurulmalı. Daha serin ortamlarda bulunmak faydalı olacaktır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması önerilir.