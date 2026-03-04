Gaziantep Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün 4 Mart 2026 Çarşamba günü, Gaziantep'te hava durumu güneşli ve rüzgarlı olacak. Hava sıcaklıkları 14 - 3 derece arasında değişmesi bekleniyor. Rüzgar orta şiddette esecek. Bu, hava koşullarını belirginleştirecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 5 Mart Perşembe günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 15 - 1 derece arasında olacak. 6 Mart Cuma günü ise bulutlu bir hava olacak. Bu gün sıcaklıklar 13 - 1 derece arasında seyredecek. 7 Mart Cumartesi günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar 13 - 2 derece olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkat edilmelidir. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, 7 Mart Cumartesi günü beklenen sağanaklara karşı şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır.

Gaziantep'teki hava durumu hakkında daha fazla bilgi edinmek için yerel hava durumu raporlarını takip etmenizi öneririm.