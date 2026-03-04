HABER

Gaziantep Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün Gaziantep'te hava durumu güneşli ve rüzgarlı geçecek. Sıcaklık 14 ile 3 derece arasında değişecek. Rüzgarın orta şiddette esmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu değişim gösterecek. 5 Mart'ta güneşli, 6 Mart'ta bulutlu, 7 Mart'ta ise kısa süreli sağanaklar görülecek. Hava koşullarına uygun giyinmek, rüzgardan korunmak ve yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemli. Güncel hava raporlarını takip etmenizde fayda var.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün 4 Mart 2026 Çarşamba günü, Gaziantep'te hava durumu güneşli ve rüzgarlı olacak. Hava sıcaklıkları 14 - 3 derece arasında değişmesi bekleniyor. Rüzgar orta şiddette esecek. Bu, hava koşullarını belirginleştirecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 5 Mart Perşembe günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 15 - 1 derece arasında olacak. 6 Mart Cuma günü ise bulutlu bir hava olacak. Bu gün sıcaklıklar 13 - 1 derece arasında seyredecek. 7 Mart Cumartesi günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar 13 - 2 derece olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkat edilmelidir. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, 7 Mart Cumartesi günü beklenen sağanaklara karşı şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır.

Gaziantep'teki hava durumu hakkında daha fazla bilgi edinmek için yerel hava durumu raporlarını takip etmenizi öneririm.

