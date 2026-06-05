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Gaziantep Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 5 Haziran 2026 Cuma günü hava sıcaklıkları gündüz 31 dereceye, gece ise 19 dereceye ulaşacak. Açık hava ile birlikte rüzgar hızı 1,17 km/saat civarında seyredecek. Önümüzdeki günler de benzer sıcaklıklarla geçecek. Yaz mevsiminin tipik hava durumu, dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Gölgede kalmak, bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

Gaziantep Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 5 Haziran 2026 Cuma günü, Gaziantep'te hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 31 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 19 derece civarında olacak. Hava genellikle açık durumda. Rüzgarın hızı da 1,17 km/saat civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Gaziantep hava durumu açısından tipik bir yaz gününü gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü sıcaklık gündüz saatlerinde 30 derece olacak. Gece saatlerinde ise 19 derece civarında kalacak. Pazar günü gündüz sıcaklığı 31 dereceyi bulacak. Gece ise sıcaklık 17 derece civarında seyredecek. Pazartesi günü gündüz sıcaklığı yine 30 derece olacak. Gece saatlerinde ise 18 derece civarında kalacak. Bu sıcaklıklar, Gaziantep yaz mevsiminin tipik sıcaklık aralıklarını yansıtmaktadır.

Bu sıcaklık altında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemli. Gölgelik alanlarda durmak, bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Rüzgarın hızı düşük olduğundan, hava sıcaklığı daha yüksek hissedilebilir. Bu nedenle, güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemli. Gerekli koruyucu önlemleri almak da sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

Gaziantep'te 5 Haziran 2026 Cuma günü hava sıcak ve açık olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. Sıcak havaya karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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