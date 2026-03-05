Gaziantep Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Mart 2026 Perşembe günü, Gaziantep'te hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca parlak güneş ışıkları hâkim. Sıcaklıklar 15 derece civarında seyrediyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 1 derece civarındadır. Dışarı çıkarken hafif bir mont veya ceket almanız faydalı olacaktır. Öğle ve öğleden sonra sıcaklık 14-15 derece arasında yükselecek. Hava ılıman bir atmosfer sunacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 1-2 derece civarına düşecek. Akşam planlarınız için yanınıza bir kat daha giysi almanızda fayda var.

Rüzgar hafif bir şekilde esecek. Bu da hava koşullarını konforlu hale getirecek. Bugün yağış beklenmediği için açık hava etkinliklerine katılmak için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 6 Mart Cuma günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 14-15 derece arasında seyredecek. 7 Mart Cumartesi günü ise kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 12-13 derece arasında olacak. 8 Mart Pazar günü yine parlak güneş ışıkları altında. Sıcaklık 13-14 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman kalacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek iyi bir fikir olacaktır. Yanınıza bir mont almayı unutmayın. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin. Bol su içmek de sağlığınız için önemlidir.

Gaziantep'te bugünkü hava durumu oldukça güzel. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçirmek için harika bir dönemdesiniz.