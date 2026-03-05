HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 5 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu oldukça keyifli. Parlak güneş ışıkları altında sıcaklık 15 derece civarında seyrediyor. Sabah saatlerinde 1 dereceyi görecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 14-15 dereceye yükselecek. Hava koşulları hafta boyunca ılıman kalacak. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün olan bugünde hafif rüzgar da konfor sağlıyor. Plan yapmadan önce kat kat giyinmeyi unutmayın.

Gaziantep Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 5 Mart 2026 Perşembe günü, Gaziantep'te hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca parlak güneş ışıkları hâkim. Sıcaklıklar 15 derece civarında seyrediyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 1 derece civarındadır. Dışarı çıkarken hafif bir mont veya ceket almanız faydalı olacaktır. Öğle ve öğleden sonra sıcaklık 14-15 derece arasında yükselecek. Hava ılıman bir atmosfer sunacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 1-2 derece civarına düşecek. Akşam planlarınız için yanınıza bir kat daha giysi almanızda fayda var.

Rüzgar hafif bir şekilde esecek. Bu da hava koşullarını konforlu hale getirecek. Bugün yağış beklenmediği için açık hava etkinliklerine katılmak için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 6 Mart Cuma günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 14-15 derece arasında seyredecek. 7 Mart Cumartesi günü ise kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 12-13 derece arasında olacak. 8 Mart Pazar günü yine parlak güneş ışıkları altında. Sıcaklık 13-14 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman kalacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek iyi bir fikir olacaktır. Yanınıza bir mont almayı unutmayın. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin. Bol su içmek de sağlığınız için önemlidir.

Gaziantep'te bugünkü hava durumu oldukça güzel. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçirmek için harika bir dönemdesiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmha edilen İran füzesi Türkiye’de nereyi hedef alıyordu? Çarpıcı iddiaİmha edilen İran füzesi Türkiye’de nereyi hedef alıyordu? Çarpıcı iddia
İsrail-İran savaşında 6. gün yüksek patlama sesleriyle başladı!İsrail-İran savaşında 6. gün yüksek patlama sesleriyle başladı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.