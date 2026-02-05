HABER

Gaziantep Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 5 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu ılıman, sıcaklıklar 13 ile 20 derece arasında değişecek. Bulutlu ve güneşli geçen gün, dışarıda vakit geçirmek için uygun bir ortam sunuyor. Ancak, ilerleyen günlerde hava koşulları değişecek. 6 Şubat'ta hafif yağmur bekleniyor. Özellikle 8 Şubat'ta sağanak yağış planları etkileyebilir. Hava durumu takip edilmeli, açık hava etkinlikleri için gerekli önlemler alınmalıdır.

Seray Yalçın

Gaziantep'te, 5 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu ılıman olacak. Sakin bir gün geçireceksiniz. Gün boyunca hava sıcaklıkları 13 ile 20 derece arasında değişecek. Gökyüzü bulutlu ve güneşli olacak. Rüzgarlar hafif eserek 4 ile 6 km/saat hızla esecek. Nem oranı %70 ile 80 civarında seyredecek.

Bu hava koşulları, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygundur. Sabah ve öğle saatlerinde sıcaklıklar 15 ile 20 derece arasında. Bu durum yürüyüşler ve açık hava etkinlikleri için ideal. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 10 ile 13 dereceye düşecek. Hafif bir ceket veya hırka almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te hava durumu değişecek. 6 Şubat Cuma günü sıcaklıklar 9 ile 13 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir gün bekleniyor. 7 Şubat Cumartesi günü sıcaklıklar 9 ile 12 derece arasında seyredecek. Bulutlu bir hava hakim olacak. 8 Şubat Pazar günü sıcaklıklar 12 ile 15 dereceye çıkacak. Sağanak yağış bekleniyor.

Bu değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıkları gerektirebilir. Özellikle 8 Şubat Pazar günü beklenen sağanak yağış, planların gözden geçirilmesini isteyebilir. Dışarıda vakit geçirecekler önlem almalıdır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Bu sayede olası olumsuzluklardan kaçınmak mümkün olur.

Gaziantep'te 5 Şubat Perşembe günü hava durumu ılıman olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları serin ve yağışlı bir hale gelecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

