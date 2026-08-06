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Gaziantep Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 6 Ağustos 2026 Perşembe günü sıcak hava koşulları etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığı 38 ile 40 derece arasında değişiyor. Nem oranı ise %28 civarında. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar bekleniyor. 7 Ağustos'ta sıcaklık 39, 8 ve 9 Ağustos'ta ise 40 dereceye yükselecek. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmesi, hafif giysiler tercih etmesi ve güneşten korunması önem taşıyor.

Gaziantep Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 6 Ağustos 2026 Perşembe, Gaziantep'te hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Gün boyunca hava sıcaklığı 38 ile 40 derece arasında olacak. Bu yüksek sıcaklık öğle saatlerinde daha hissedilebilir. Hissedilen sıcaklık da 38 derece civarında olacak. Nem oranı %28 seviyelerinde. Gaziantep'te hava durumu böyle devam edecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 7 Ağustos Cuma günü, hava sıcaklığı 39 derece civarında olacak. 8 Ağustos Cumartesi gününde sıcaklık 40 dereceye yükselecek. 9 Ağustos Pazar günü ise hava sıcaklığı yine 40 derece civarında tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde bu yüksek sıcaklıklar daha hissedilir hale gelecek. Hissedilen sıcaklık aralığı 38 ile 40 derece arasında olacak. Nem oranı yine %28 civarında kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekiyor. Bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanılabilir. Güneş koruyucu ürünler de faydalı olacaktır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak önemli. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak gerekiyor. Bu önlemler, Gaziantep'te rahat ve sağlıklı vakit geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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