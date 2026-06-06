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Gaziantep Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 6 Haziran 2026 tarihi itibarıyla hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 32 dereceye ulaşıyor, gece ise 18 derecede seyredebiliyor. Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşulları sürecek. 7 Haziran'da sıcaklık 34 derece, 8 Haziran'da ise 35 dereceye yükselebilir. Vatandaşların bol su içmesi ve güneş ışınlarından korunması öneriliyor. Dışarıda vakit geçirenlerin, öğle saatlerinde gölgede kalmaları faydalı olacaktır.

Gaziantep Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 6 Haziran 2026 Cumartesi günü Gaziantep'te hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklıklar 32 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 18 derecede seyredecek. Rüzgar hafif esiyor. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Pazar günü, 7 Haziran 2026, hava sıcaklığının 34 dereceye yükselebileceği tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları 21 derece civarında olacak. Pazartesi, 8 Haziran 2026'da hava sıcaklıklarının 35 dereceye ulaşması bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmesi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir. Özellikle öğle saatlerinde hidrasyon önem kazanıyor. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda kalmak faydalıdır. Koruyucu giysiler giymek de önem taşır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak sağlığı korur.

Gaziantep'te önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almakta fayda var.

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hava durumu Gaziantep
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