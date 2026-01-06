Gaziantep Hava Durumu! 06 Ocak Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Ocak 2026 Salı günü, Gaziantep'te hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 - 8 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 3 - 4 dereceye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 9 - 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı %60 - 70 arasında bekleniyor.

Soğuk ve bulutlu hava koşullarında sıcaklık sabah ve akşam saatlerinde daha da düşebilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve rüzgar geçirmeyen montlar giymek önemlidir. Nem oranının yüksek olması cilt kuruluğuna yol açabilir. Nemlendirici kullanmak faydalı olacaktır.

Gelecek günlerde hava durumu biraz daha ılımanlaşacak. 7 Ocak Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 9 - 10 derece civarında olacak. 8 Ocak Perşembe günü hava açacak. Sıcaklıklar 13 - 14 dereceye ulaşacak. 9 Ocak Cuma günü hava serinleyecek. Sıcaklık 6 - 7 dereceye düşecek. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor.

Değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak için güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak gereklidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücudu korumak için kat kat giyinmek pratik olacaktır.

Gaziantep'te 6 Ocak 2026 Salı günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları ılımanlaşacak. Ancak zaman zaman yağışlı günler de olacak. Hava durumunu düzenli kontrol etmek önemlidir. Böylece günlük planlarınızı ve kıyafet seçimlerinizi buna göre yapabilirsiniz. Bu, sağlığınız ve konforunuz açısından faydalı olacak.