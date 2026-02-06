HABER

Gaziantep Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 6 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu serin ve bulutlu. Sıcaklık 6 ile 10 derece arasında değişiyor. Zaman zaman sağanak bekleniyor. Rüzgar hızı 15 km/saat, nem oranı ise %80 civarında. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız tavsiye ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 7 Şubat'ta hafif yağışlar, 8 Şubat'ta yer yer sağanaklar, 9 Şubat'ta ise kısmen güneşli hava ortaya çıkacak.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 6 Şubat 2026 Cuma günü, Gaziantep'te hava durumu serin. Hava bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 6 ile 10 derece arasında değişecek. Zaman zaman kısa süreli sağanaklar görülecek. Rüzgar hızı 15 km/saat olacak. Nem oranı ise %80 civarında seyredecek. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te hava durumu değişkenlik gösterecek. 7 Şubat Cumartesi günü hafif yağışlı bir hava bekleniyor. 8 Şubat Pazar günü yer yer sağanaklar görülecek. 9 Şubat Pazartesi günü ise kısmen güneşli bir hava olacak. Sıcaklık 2 ile 17 derece arasında değişim gösterecek. Hava koşullarına uygun giyinmenizi öneririm. Açık hava aktivitelerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Gaziantep'teki hava durumu hakkında daha fazla bilgi edinmek için yerel hava durumu raporlarını takip edebilirsiniz. Bu bilgiler, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

