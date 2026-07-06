Gaziantep Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü Gaziantep'te hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Hava sıcaklığının gün boyunca 34 ile 35 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Gece sıcaklığının ise 22 ile 23 derece arasında olması öngörülüyor. Nem oranı düşük seviyelerde olacak. Ayrıca, yağış ihtimali neredeyse sıfır. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 8 kilometre hızla esecek.

Gaziantep'teki hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygundur. Dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Aşırı sıcaklar, sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde, serin ortamlarda kalmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 7 Temmuz Salı günü hava sıcaklığının 34 ile 35 derece arasında olması bekleniyor. 8 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklık 33 ile 34 derece arasında olacak. Nem oranı düşük kalacak. Yağış ihtimali ise yine çok düşük. Rüzgar batı ve batı-batı yönlerinden saatte 5 ile 9 kilometre arasında değişen hızlarla esecek.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketmesi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak sağlık açısından da gereklidir. Gün ortasında serin ortamlarda kalmak faydalı olacaktır. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak güvenli bir seçimdir.

Gaziantep'te önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Bu şartlarda serin ortamlarda kalmak, bol su içmek ve güneşten korunmak sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.