Gaziantep Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te, 7 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 38-40 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 25-26 derece arasında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda olanlar için bunaltıcı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sıcak kalacak. 8 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 39-40 derece olarak öngörülüyor. 9 Ağustos Pazar günü, sıcaklıkların 38-40 derece arasında değişmesi bekleniyor. 10 Ağustos Pazartesi günü de sıcaklık 38-39 derece civarında olması tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınması gereken bir durum. Gün ortasında dışarı çıkmanız gerekiyorsa, bol su içmelisiniz. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmeniz önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya çalışmalısınız. Bu saatler 11:00 ile 16:00 arasındadır. Sıcak havalarda güneş koruyucu ürünler kullanmak, şapka takmak cilt korumasına yardımcı olacaktır.

Gaziantep'te yağış beklenmiyor. Hava koşulları sıcak ve kuru kalacak. Bu nedenle, hassas grupların aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için iç mekanlarda kalmaları daha uygun olacaktır. Evde kalmanız gerektiğinde serin ve havadar ortamlarda bulunmalısınız.

Gaziantep'te 7 Ağustos Cuma günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Su tüketimini artırarak, uygun giysiler giyerek ve güneşten korunarak sağlığınızı korumanız önemlidir.