HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 08 Nisan Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 8 Nisan 2026 tarihinde hava durumu ılıman seyrediyor. Günlük sıcaklık 18 derece, gece ise 10 derece olarak bekleniyor. Rüzgar hafif esintili, bulut yoğunluğu %50 seviyelerinde. Önümüzdeki günlerde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. 9 Nisan'da sıcaklık 16 dereceye düşecek. Yağışlı günlerde şemsiye ve su geçirmez mont almanız öneriliyor. Hava durumunu takip ederek planlarınızı buna göre düzenlemeniz faydalı olacaktır.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün 8 Nisan 2026, Çarşamba. Gaziantep'te hava durumu ılıman ve rüzgarlı. Gündüz hava sıcaklığı yaklaşık 18 derece. Gece sıcaklığının ise 10 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar hafif esintili. Zaman zaman orta şiddette esmesi tahmin ediliyor. Gökyüzündeki bulut yoğunluğu %50 seviyelerinde. Bu, gün boyunca hava koşullarının değişken olabileceğini gösteriyor. Yağış ihtimali %20 seviyelerinde. Büyük kısmı kuru geçecek. Ancak kısa süreli yağışlar olabilir.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te hava durumu değişecek. Daha serin ve yağışlı bir hava bekleniyor. 9 Nisan Perşembe günü hava sıcaklığı gündüz 16 derece, gece ise 9 derece olacak. Bu gün orta şiddetli yağışlar etkili olacak. 10 Nisan Cuma günü hava sıcaklığı yine gündüz 16 derece, gece 7 derece civarında olacak. O gün bir-iki kısa süreli yağış olabileceği belirtiliyor. 11 Nisan Cumartesi günü hava sıcaklığı gündüz 14 derece, gece 7 derece civarında olacak. Bu gün bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde, yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı. Su geçirmez bir mont da tercih edilebilir. Rüzgarlı günlerde hafif esintilere karşı hazırlıklı olmanızda yarar var. Günlük hava durumu raporlarını takip edin. Planlarınızı hava koşullarına göre düzenlemeniz önem taşıyor. Böylece olumsuz hava şartlarından daha az etkilenirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.