Gaziantep Hava Durumu! 08 Nisan Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün 8 Nisan 2026, Çarşamba. Gaziantep'te hava durumu ılıman ve rüzgarlı. Gündüz hava sıcaklığı yaklaşık 18 derece. Gece sıcaklığının ise 10 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar hafif esintili. Zaman zaman orta şiddette esmesi tahmin ediliyor. Gökyüzündeki bulut yoğunluğu %50 seviyelerinde. Bu, gün boyunca hava koşullarının değişken olabileceğini gösteriyor. Yağış ihtimali %20 seviyelerinde. Büyük kısmı kuru geçecek. Ancak kısa süreli yağışlar olabilir.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te hava durumu değişecek. Daha serin ve yağışlı bir hava bekleniyor. 9 Nisan Perşembe günü hava sıcaklığı gündüz 16 derece, gece ise 9 derece olacak. Bu gün orta şiddetli yağışlar etkili olacak. 10 Nisan Cuma günü hava sıcaklığı yine gündüz 16 derece, gece 7 derece civarında olacak. O gün bir-iki kısa süreli yağış olabileceği belirtiliyor. 11 Nisan Cumartesi günü hava sıcaklığı gündüz 14 derece, gece 7 derece civarında olacak. Bu gün bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde, yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı. Su geçirmez bir mont da tercih edilebilir. Rüzgarlı günlerde hafif esintilere karşı hazırlıklı olmanızda yarar var. Günlük hava durumu raporlarını takip edin. Planlarınızı hava koşullarına göre düzenlemeniz önem taşıyor. Böylece olumsuz hava şartlarından daha az etkilenirsiniz.