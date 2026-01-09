HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 9 Ocak 2026 Cuma günü beklenen hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıkları 6 derece civarında iken, gece sıcaklıkları 3 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan esecek ve hızının 11 km/saat civarında olması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişken olacak; güncel durumu takip etmek önem taşıyor.

Gaziantep Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 9 Ocak 2026 Cuma günü, Gaziantep'te hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 6 derece civarında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 3 dereceye düşecek. Ortalama nem oranı yüzde 87 civarında olacak. Rüzgar hızı 11 km/saat civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk yaratabilir. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih etmek faydalı olur. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmez montlar ve şapkalar kullanmak önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha ılımanlaşacak. 10 Ocak Cumartesi günü hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 12 derece civarına ulaşacak. 11 Ocak Pazar günü hava daha soğuk olacak. Gündüz sıcaklıkları 7 derece civarında seyredecek. 12 Ocak Pazartesi günü ise yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 9 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemekte fayda vardır. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak önemlidir. Soğuk havalarda vücut ısınızı korumak için kat kat giyinin. Sıcak içecekler tüketmek de vücut ısısını artırır.

Gaziantep'te 9 Ocak 2026 Cuma günü soğuk ve yağışlı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava durumunu takip etmeniz önemlidir. Gerekli önlemleri almak da faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekol TV'ye 'kara para' soruşturması mı başlatıldı? Ersan Şen'den ilk açıklamaEkol TV'ye 'kara para' soruşturması mı başlatıldı? Ersan Şen'den ilk açıklama
Ateşkes ilan edildi, süre verildiAteşkes ilan edildi, süre verildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.