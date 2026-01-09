Gaziantep Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Ocak 2026 Cuma günü, Gaziantep'te hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 6 derece civarında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 3 dereceye düşecek. Ortalama nem oranı yüzde 87 civarında olacak. Rüzgar hızı 11 km/saat civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk yaratabilir. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih etmek faydalı olur. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmez montlar ve şapkalar kullanmak önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha ılımanlaşacak. 10 Ocak Cumartesi günü hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 12 derece civarına ulaşacak. 11 Ocak Pazar günü hava daha soğuk olacak. Gündüz sıcaklıkları 7 derece civarında seyredecek. 12 Ocak Pazartesi günü ise yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 9 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemekte fayda vardır. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak önemlidir. Soğuk havalarda vücut ısınızı korumak için kat kat giyinin. Sıcak içecekler tüketmek de vücut ısısını artırır.

