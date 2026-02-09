HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

9 Şubat 2026 Pazartesi günü Gaziantep'te hava durumu genel olarak güneşli. Gündüz sıcaklık 18 dereceye ulaşacakken, gece 7 derece olması bekleniyor. Nem oranı %72, rüzgar hızı ise saatte 11 km civarında. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 10 Şubat'ta bulutlu, 11 Şubat'ta hafif yağmur, 12 Şubat'ta ise yer yer sağanak yağış öngörülüyor. Bu günlerde uygun giyinmek oldukça önemli.

Gaziantep Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün 9 Şubat 2026 Pazartesi, Gaziantep'te hava durumu genellikle güneşli. Gündüz hava sıcaklığının 18 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 7 derece civarında olacak. Nem oranı %72 civarında. Rüzgar hızı saatte 11 km civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 10 Şubat Salı günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık 15 ile 9 derece arasında değişecek. 11 Şubat Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 15 ile 8 derece arasında olacak. 12 Şubat Perşembe günü yer yer sağanaklar görülecek. Bu günlerde sıcaklık 14 ile 9 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez kıyafetler tercih etmek faydalı. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak iyi bir fikir. Rüzgarlı günlerde rüzgarın hızına göre önlemler almak gerekir. Bu, konforu artırır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulunduGeceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu
Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözlerTrafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mesut Özarslan sözlerine CHP lideri Özel'den yanıt geldi

Mesut Özarslan sözlerine CHP lideri Özel'den yanıt geldi

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

Yatak odası itirafı: “Komşulara kulak tıkacı..."

Yatak odası itirafı: “Komşulara kulak tıkacı..."

'2+1 8 milyon TL'ye çıktı' O ilde arsaları işaret edip ev sahiplerine seslendi

'2+1 8 milyon TL'ye çıktı' O ilde arsaları işaret edip ev sahiplerine seslendi

Bakanlık harekete geçti! Tavuk ihracatı durdurulacak

Bakanlık harekete geçti! Tavuk ihracatı durdurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.