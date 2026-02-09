Gaziantep Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün 9 Şubat 2026 Pazartesi, Gaziantep'te hava durumu genellikle güneşli. Gündüz hava sıcaklığının 18 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 7 derece civarında olacak. Nem oranı %72 civarında. Rüzgar hızı saatte 11 km civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 10 Şubat Salı günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık 15 ile 9 derece arasında değişecek. 11 Şubat Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 15 ile 8 derece arasında olacak. 12 Şubat Perşembe günü yer yer sağanaklar görülecek. Bu günlerde sıcaklık 14 ile 9 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez kıyafetler tercih etmek faydalı. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak iyi bir fikir. Rüzgarlı günlerde rüzgarın hızına göre önlemler almak gerekir. Bu, konforu artırır.