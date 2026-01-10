Gaziantep Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Ocak 2026 Cumartesi, Gaziantep'te hava durumu keyifli. Güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 10-13 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 4-7 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Hızı 10 km/saat olacak. Nem oranı %45 civarında kalacak. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 11 Ocak Pazar daha soğuk olacak. Gündüz sıcaklıkları 6-9 derece tahmin ediliyor. Gece sıcaklığı ise 4-7 derece arasında olacak. 12 Ocak Pazartesi yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 8-11 derece olacak. Gece sıcaklığı yine 4-7 derece civarında seyredecek. Özellikle Pazartesi dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Genel olarak, Gaziantep'te hava serin ve yağmurlu olacak. Sıcak tutacak giysiler giyilmesi tavsiye edilir. Sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olmanız önemlidir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Ayrıca şemsiye kullanmanızda fayda var.

Sonuç olarak, 10 Ocak Cumartesi Gaziantep'te hava durumu güzel ve açık olacak. Önümüzdeki günlerde hava serin ve yağmurlu olacak. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanızda fayda var.