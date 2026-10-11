HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 11 Ekim Pazar 2026 tarihi, sıcak günlerin geride kaldığını ve hava koşullarının değiştiğini gösteriyor. Sabah saatlerinden itibaren hafif bir serinlik hissedilirken, öğle saatlerinde sıcaklık 21-22 dereceye kadar çıkıyor. Ancak bulutlu hava nedeniyle akşam saatleri serinliyor. Gaziantep sakinleri, açık hava aktiviteleri için bu sürprizli hava durumu konusunda dikkatli olmalı. Hava durumu, önümüzdeki günlerde de benzer seyir izleyerek, yağışlı günleri de beraberinde getirebilir.

Gaziantep Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Gaziantep’te 11 Ekim Pazar 2026 tarihi itibarıyla hava durumu, yazın sıcak günlerinin etkisini kaybetmeye başladığını gösteriyor. Bugün beklenen sıcaklık, 20 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilebilir. Öğle saatlerinde sıcaklık 21 - 22 dereceye kadar çıkacak. Akşam saatlerine doğru sıcaklık tekrar düşebilir. Özellikle günün ilk saatlerinde güneş, ferahlatıcı bir etki yaratıyor. Ancak öğleden sonra bulutlar kaplanabilir. Olası hafif yağışlar, atmosferi daha da serinletebilir.

Bugünkü hava durumu, Gaziantep’te sürprizlerle dolu. Başlangıçtaki sıcak hava, gökyüzünü kaplayan bulutlarla değişiyor. Güneş ışıkları hala süzülmekte. Bu durum, keyifli bir atmosfer sunuyor. Yürüme ve açık hava aktiviteleri için mükemmel fırsatlar mevcut. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için tatmin edici bir hava var.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu da merak konusu. Gaziantep’te hava sıcaklığının 18 - 21 derece arasında dalgalanması bekleniyor. Hava durumu birkaç gün boyunca benzer bir seyir izleyecek. Zaman zaman bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava görülebilir. Bu durum, açık havada çalışanlar için dikkat gerektirecek. Hava durumuna bağlı olarak, dışarıda geçireceğiniz zamanı planlarken uygun giysiler seçmeniz faydalı olacaktır.

Günlük yaşamınızı etkileyebilecek hava koşullarına hazırlıklı olmak için bazı noktalara dikkat edebilirsiniz. Öncelikle, hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Sabah saatlerinde giyinilecek kıyafetlerin seçiminde kat kat giyinmek faydalı olur. Böylece gün içinde sıcaklık değişikliklerine daha iyi uyum sağlarsınız. Ayrıca açık alanda yaptığınız aktiviteler için ani yağışlara karşı uygun bir örtü almak akıllıca olur. Beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olursunuz.

Gaziantep’te 11 Ekim Pazar 2026 tarihi, hem canlı hem de sürprizli bir hava sunuyor. Keyifli vakit geçirmek, bu hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Sonbaharın etkilerine alışma zamanı geldi. Gaziantep sakinleri, bu güzel günlerde dışarı çıkıp şehrin tadını çıkarabilir. Doğru zamanda doğru önlemlerle eğlenceli ve konforlu bir gün geçirebilirler.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1000'den fazla vatandaş hastaneye başvurdu! 'Suyu kaynatarak için' uyarısı1000'den fazla vatandaş hastaneye başvurdu! 'Suyu kaynatarak için' uyarısı
Antalya'da oto yıkamacıda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralıAntalya'da oto yıkamacıda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kaplanın bulunduğu alana girdi, hayatını kaybetti

Kaplanın bulunduğu alana girdi, hayatını kaybetti

Özgür Özel'in iddiası gündem olmuştu! Özlem Zengin'den açıklama

Özgür Özel'in iddiası gündem olmuştu! Özlem Zengin'den açıklama

Fenerbahçe'den Rize'de 3 gollü zafer!

Fenerbahçe'den Rize'de 3 gollü zafer!

Yeni rolüyle şaşırttı! Direk dansı sahnesi gündem oldu

Yeni rolüyle şaşırttı! Direk dansı sahnesi gündem oldu

Sigara satışında yeni dönem başlıyor

Sigara satışında yeni dönem başlıyor

Bir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyor

Bir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.