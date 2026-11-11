HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 11 Kasım 2026'da hava durumu gün boyunca değişiklik gösterecek. Sabah sıcaklık 19 derece, öğlen ise 22 dereceye kadar yükselebilir. Bulutlu havanın arasında güneş çıkabilir. Akşam saatlerinde sıcaklık yeniden 19 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 19 ile 21 derece arasında seyredecek, Cuma günü hafif yağış bekleniyor. Dışarı çıkacakların uygun giyinmesi ve şemsiye alması önem taşıyor.

Gaziantep Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?
Simay Özmen

11 Kasım Çarşamba 2026'da Gaziantep'teki hava durumu dikkat çekici. Sabah saatlerinde sıcaklık 19 derece civarında. Gün boyunca termometreler 22 dereceye kadar yükselebilir. Hava serin ve bulutlu. Zaman zaman güneş de görünebilir. Dışarı çıkmadan önce uygun giyinmek önemlidir. Serin havaya karşı hazırlıklı olmak gerekiyor.

Bugünkü hava durumuna gelecek olursak, Gaziantep'te bulutlar arasında güneşin görünmesi bekleniyor. Fakat gün boyunca hafif ıslaklık hissi oluşabilir. Bu hissiyat, gece saatlerinden kalan etkilerden kaynaklanıyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 dereceye düşecek. Bu durum, akşam aktivitelerini planlayanlar için önemli. Enerjik bir akşam için hafif bir ceket iyi bir tercih olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te hava durumu daha değişken olabilir. Perşembe günü sıcaklık 20 derece dolaylarında seyredecek. Cuma günü ise hafif yağış bekleniyor. Bu, dışarıda vakit geçirenler için sürpriz olabilir. Dolayısıyla, Cuma günü planlarınızı yaparken şemsiyeyi veya su geçirmeyen bir üst giysiyi unutmamalısınız. Kapalı gökyüzü, dışarıda vakit geçirenler için rahatsızlık verebilir. Sıcaklıklar genel olarak 19 ile 21 derece arasında değişecek.

Gaziantep'teki hava durumu, yaz ve kış açısından etkili. Dışarı çıkacak olanların dikkatli olması önemli. Özellikle cilt sağlığı için güneş koruyucu kullanın. Rüzgarlı günlerde solunum yollarını korumak için atkı veya maske takılması önerilebilir. Yağışlardan korunmak için yanınıza bir şemsiye almayı unutmayın.

Hava durumu ve tahminleri, hazırlık yaparak dışarı çıkmak isteyenler için rehber niteliğinde. Hava ne olursa olsun, uygun kıyafet ve alacağınız önlemlerle gününüzü daha konforlu geçirebilirsiniz.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Libya'dan Türkiye açıklaması: 'İstediğimiz anlaşmayı yapabiliriz'Libya'dan Türkiye açıklaması: 'İstediğimiz anlaşmayı yapabiliriz'
Suudi Arabistan'dan Türkiye kararı! Kritik anlaşmayı onayladılarSuudi Arabistan'dan Türkiye kararı! Kritik anlaşmayı onayladılar

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
17 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada bir işçi kendini ateşe verdi

17 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada bir işçi kendini ateşe verdi

Özel Harekat devreye girdi! Böyle gözaltına alındılar

Özel Harekat devreye girdi! Böyle gözaltına alındılar

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Hepsini takımdan gönderiyor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Hepsini takımdan gönderiyor

Cenazede Kurtlar Vadisi'ndeki o isim yalnız bırakmadı

Cenazede Kurtlar Vadisi'ndeki o isim yalnız bırakmadı

Heyecanlandıran kulis: En düşük emekli maaşı için rakam verdi

Heyecanlandıran kulis: En düşük emekli maaşı için rakam verdi

Akaryakıta peş peşe indirim yolda

Akaryakıta peş peşe indirim yolda

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.