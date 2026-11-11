Gaziantep Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

11 Kasım Çarşamba 2026'da Gaziantep'teki hava durumu dikkat çekici. Sabah saatlerinde sıcaklık 19 derece civarında. Gün boyunca termometreler 22 dereceye kadar yükselebilir. Hava serin ve bulutlu. Zaman zaman güneş de görünebilir. Dışarı çıkmadan önce uygun giyinmek önemlidir. Serin havaya karşı hazırlıklı olmak gerekiyor.

Bugünkü hava durumuna gelecek olursak, Gaziantep'te bulutlar arasında güneşin görünmesi bekleniyor. Fakat gün boyunca hafif ıslaklık hissi oluşabilir. Bu hissiyat, gece saatlerinden kalan etkilerden kaynaklanıyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 dereceye düşecek. Bu durum, akşam aktivitelerini planlayanlar için önemli. Enerjik bir akşam için hafif bir ceket iyi bir tercih olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te hava durumu daha değişken olabilir. Perşembe günü sıcaklık 20 derece dolaylarında seyredecek. Cuma günü ise hafif yağış bekleniyor. Bu, dışarıda vakit geçirenler için sürpriz olabilir. Dolayısıyla, Cuma günü planlarınızı yaparken şemsiyeyi veya su geçirmeyen bir üst giysiyi unutmamalısınız. Kapalı gökyüzü, dışarıda vakit geçirenler için rahatsızlık verebilir. Sıcaklıklar genel olarak 19 ile 21 derece arasında değişecek.

Gaziantep'teki hava durumu, yaz ve kış açısından etkili. Dışarı çıkacak olanların dikkatli olması önemli. Özellikle cilt sağlığı için güneş koruyucu kullanın. Rüzgarlı günlerde solunum yollarını korumak için atkı veya maske takılması önerilebilir. Yağışlardan korunmak için yanınıza bir şemsiye almayı unutmayın.

Hava durumu ve tahminleri, hazırlık yaparak dışarı çıkmak isteyenler için rehber niteliğinde. Hava ne olursa olsun, uygun kıyafet ve alacağınız önlemlerle gününüzü daha konforlu geçirebilirsiniz.