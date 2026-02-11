Gaziantep Hava Durumu! 11 Şubat Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü, Gaziantep'te hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklıkları 8 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek. Rüzgarın hızı saatte 6,6 kilometre olacak. Gün doğumu 07:26’da, gün batımı ise 18:08’de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Şubat Perşembe günü hafif yağmurlu ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 8 ile 12 derece arasında olacak. 13 Şubat Cuma günü de hafif yağmurlu ve bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 8 ile 14 derece arasında değişecek. 14 Şubat Cumartesi günü ise bir-iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 7 ile 16 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor. Yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve su geçirmeyen giysiler tercih edilmesi faydalıdır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk kullanmak ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde rüzgarın hızına göre uygun önlemler almak gerekir. Bu, konforlu bir gün geçirmenizi sağlar.