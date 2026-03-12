HABER

Gaziantep Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 12 Mart 2026 tarihindeki hava durumu genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu olacakken, sıcaklık gündüz 15 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 4 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde ise, 14 Mart'ta yağmurlu hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları 14 Mart'ta 14 dereceye ve 15 Mart'ta 16 dereceye çıkacak. Değişken hava koşullarını göz önünde bulundurarak planlarınızı yapmakta fayda var.

Seray Yalçın

Bugün, 12 Mart 2026 Perşembe günü, Gaziantep'te hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 derece civarında. Gece ise bu sıcaklık 4 dereceye düşecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %64 civarında olacak. Yağış ihtimali düşük seviyelerde kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 13 Mart Cuma günü, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüzde sıcaklık 15 derece civarına ulaşacak. Gece ise sıcaklık 5 derece olacak. 14 Mart Cumartesi günü yağmurlu bir hava tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklık 14 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 8 dereceye çıkacak. 15 Mart Pazar günü, hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 16 derece olacak. Gece sıcaklığı 6 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşulları özellikle 14 ve 15 Mart tarihlerinde değişken olacak. Yağışlı hava beklendiğinden yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacak. Hava sıcaklıklarındaki ani değişiklikler için kat kat giyinmeniz önerilir. Vücut ısınızı korumak için uygun kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Gaziantep'te hava durumu değişkenlik gösterecek. Güncel hava tahminlerini takip ederek planlar yapmanızda fayda var.

