Gaziantep Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün 12 Şubat 2026 Perşembe. Gaziantep'te hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz sıcaklıkları 13 - 14 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 8 - 9 derece arasında değişecek. Rüzgar güney yönünden esiyor. Hızı saatte 13 - 21 kilometre olacak. Nem oranı %80 - %90 seviyelerinde seyredecek. Bu koşullarda hafif yağmurlu bir hava hakim olacak.

İlerleyen günlerde hava durumu değişecek. 13 Şubat Cuma hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 14 Şubat Cumartesi kısa sürede sağanak yağmur görülebilir. 15 Şubat Pazar ise kısmen güneşli geçecek. Sıcaklık gündüz 13 - 16 derece arasında olacak. Gece ise 6 - 7 derece civarı olacak. Rüzgar hızları gün boyunca değişkenlik gösterecek.

Bu dönemde dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler de tercih edilebilir. Yağışlı havalarda trafik kazalarının artabileceğini unutmamalısınız. Araç kullanırken hız limitlerine uymalı ve dikkatli sürmelisiniz. Nem oranının yüksek olduğu günlerde alerjik reaksiyonlara karşı tedbirli olmak önemlidir.

Gaziantep'te 12 Şubat Perşembe gününün hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanız önemli. Gerekli önlemleri almak da faydalı olacaktır.