Gaziantep Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Aralık 2025 Cumartesi. Gaziantep'te hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 16 derece civarına kadar yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 1 derece civarına düşecek. Bu güzel havadan faydalanmak için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için dışarı çıkmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 14 Aralık Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 15 derece civarında seyredecek. 15 ve 16 Aralık Pazartesi ve Salı günlerinde hava kısmen güneşli olacak. Bu günlerde sıcaklıklar 12 derece civarında olacak. Bu süreçte açık hava etkinlikleri için uygun koşullar devam edecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için bazı önlemler almalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Güneş ışığından faydalanmak için güneş gözlüğü ve şapka kullanmayı unutmayın. Bu şekilde Gaziantep'in keyfini çıkarırken sağlığınızı korumuş olursunuz.