Gaziantep Hava Durumu! 13 Mayıs Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Mayıs 2026 Çarşamba. Gaziantep'te hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava büyük oranda açık olacak. Gaziantep'teki hava sorusuna net bir yanıt var. Bugün güneşli ve ılıman bir hava mevcut.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 14 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklıkları 18 ile 23 derece arasında olacak. Hava kapalı bir şekilde ilerleyecek. 15 Mayıs Cuma günü hava sıcaklıkları 16 ile 21 derece arasında değişecek. Hafif sağanak yağış bekleniyor. 16 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklıkları 17 ile 22 derece arasında olacak. Hava yeniden açık hale gelecek. Bu bilgiler, Gaziantep'teki hava durumu hakkında bir fikir veriyor.

Değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 15 Mayıs Cuma günü beklenen hafif sağanak yağış için şemsiye almak faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler bulundurmak da yararlı bir seçenek. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giyinmek pratik olacaktır. Gerekli durumlarda katları çıkarıp giyilebilir. Gaziantep'te havanın nasıl olacağına dair hazırlıklı olmak, dışarıda vakit geçirmeyi kolaylaştırır.