Gaziantep Hava Durumu! 14 Mart Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Mart 2026 Cumartesi, Gaziantep'te hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında. Gece ise sıcaklık yaklaşık 8 derece olacak. Rüzgar hızı 13 km/s civarında. Nem oranı %70 civarında. Gaziantep'te hava durumu böyle olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 15 Mart Pazar günü hava durumu orta şiddetli yağmurlu. Sıcaklık 9 ile 7 derece arasında değişecek. 16 Mart Pazartesi günü ise hava hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 14 ile 7 derece arasında değişecek. 17 Mart Salı günü hava durumu açık. Sıcaklıklar 15 ile 6 derece arasında olacak.

Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmalısınız. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Uygun ayakkabılar da önemli. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez giysiler kullanmak konfor artırır.