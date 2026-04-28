75 ilde dev operasyon! Yüzlerce kişi tutuklandı

Bakanlık, 75 ilde “uyuşturucu madde satıcılarına” yönelik polis tarafından son 10 gündür düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

4 BİN 950 PERSONEL KATILDI

Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 75 ilde; 1.980 ekip, 4 bin 950 personel, 21 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

YÜZLERCE KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 767 kg uyuşturucu madde ile 3 milyon 340 bin 726 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

1.319 şüpheli yakalandığı operasyonlarda 638 kişi tutuklandı. 174'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

"ÜLKE GENELİNDE ETKİN VE KESİNTİSİZ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."