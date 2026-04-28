75 ilde dev operasyon! Yüzlerce kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, son 10 günde 75 ilde düzenlenen operasyonlarda 638 kişinin tutuklandığını, 767 kg uyuşturucu madde ile 3 milyon 340 bin 726 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Mehmet Hazar Gönüllü

Bakanlık, 75 ilde “uyuşturucu madde satıcılarına” yönelik polis tarafından son 10 gündür düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

4 BİN 950 PERSONEL KATILDI

Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 75 ilde; 1.980 ekip, 4 bin 950 personel, 21 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

YÜZLERCE KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 767 kg uyuşturucu madde ile 3 milyon 340 bin 726 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

1.319 şüpheli yakalandığı operasyonlarda 638 kişi tutuklandı. 174'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

"ÜLKE GENELİNDE ETKİN VE KESİNTİSİZ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tutuklandığını öğrenince camdan atladıTutuklandığını öğrenince camdan atladı
Kırşehir’de karbon monoksit zehirlenmesi: 1 ölüKırşehir’de karbon monoksit zehirlenmesi: 1 ölü

En Çok Okunan Haberler
Gülistan Doku soruşturmasında babadan oğluna mesaj: 'Her şeyden haberin var şerefsiz'

Gülistan Doku soruşturmasında babadan oğluna mesaj: 'Her şeyden haberin var şerefsiz'

CHP'li vekile yanıtı tepki çeken Ayaş Kaymakamı hakkında karar

CHP'li vekile yanıtı tepki çeken Ayaş Kaymakamı hakkında karar

Fenerbahçe'de yeni hoca adayları belli oldu! Geri dönüyor

Fenerbahçe'de yeni hoca adayları belli oldu! Geri dönüyor

Derbide küfürlü tezahürat gerilimi! Şevket Çoruh'a sert çıktı

Derbide küfürlü tezahürat gerilimi! Şevket Çoruh'a sert çıktı

Akaryakıt istasyonlarında artık bu yasak!

Akaryakıt istasyonlarında artık bu yasak!

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

