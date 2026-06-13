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Gölette boğulma tehlikesi geçiren 2 imam, hastanede öldü

Artvin’in Arhavi ilçesinde serinlemek için girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçirip, ekiplerce sudan çıkarılan imamlar Mustafa Gedikli (34) ve Rüstem Özdemir (26), kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiler.

Gölette boğulma tehlikesi geçiren 2 imam, hastanede öldü

Olay, gündüz saatlerinde Arhavi ilçesi Ulaş köyünde meydana geldi. Arhavi Merkez Cami’nde görevli imam Mustafa Gedikli ile Güneşli Camii imamı Rüstem Özdemir, serinlemek girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçirdi.

Gölette boğulma tehlikesi geçiren 2 imam, hastanede öldü 1

ARTVİN'DE İKİ İMAM GİRDİKLERİ GÖLETTE BOĞULDU

İmamları suda hareketsiz gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan imamlar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Arhavi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gölette boğulma tehlikesi geçiren 2 imam, hastanede öldü 2

CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Tedaviye alınan 2 imam, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gedikli ve Özdemir'in cansız bedenleri, otopsi için morga götürüldü. Hayatını kaybeden imamlardan Gedikli'nin cenazesinin Trabzon’da, Özdemir'in ise memleketi Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İmam Artvin boğulma
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