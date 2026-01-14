Gaziantep Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü, Gaziantep'te hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklıkları 4 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 1 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeybatıdan orta şiddette esecek. Nem oranı gün boyunca %47 ile %65 arasında değişecek. Gaziantep'te bugün hava durumu bu şekilde devam edecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 15 Ocak Perşembe günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 6 derece civarında. Gece ise sıcaklık -2 dereceye düşecek. 16 Ocak Cuma günü hava güneşli geçecek. Gün içerisinde sıcaklık 8 derece civarında olacak. Gece sıcaklığın -1 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor. 17 Ocak Cumartesi günü ise hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 7 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığın -1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Soğuk hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler giymelisiniz. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak elbiseler tercih ediniz. Rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Rüzgârlı günlerde ek önlemler almak faydalı olacaktır. Hava durumu değişiklik göstereceğinden güncel tahminleri kontrol etmenizde fayda var. Planlarınızı buna göre düzenlemeyi unutmayın.