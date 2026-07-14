Gaziantep Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te, 14 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 37 - 38 derece civarında. Gece sıcaklıksa 24 - 25 derece arasında kalacak. Nem oranı düşük. Rüzgar hızı ise hafif olacak. Bu sıcaklıklar, dışarıda vakit geçirenler için bunaltıcı olabilir.

Gelecek günlerde Gaziantep'te hava durumu benzer şekilde sürecek. 15 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 37 - 38 derece olacak. 16 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 38 - 39 dereceye yükselebilir. Gece sıcaklıkları 23 - 25 derece arasında değişecek. Yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri düzenleyenler için dikkat edilmesi gereken bir durum.

Böylesi sıcak günlerde, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalıdır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde şapka takmalısınız. Güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edebilirsiniz. Evde kalırken perdeleri kapalı tutarak iç mekanın serin kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu önlemler, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.