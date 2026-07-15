Gaziantep Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu, sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 37 - 38 derece civarında bekleniyor. Gece ise 22 - 23 derece seviyelerine düşmesi öngörülüyor. Nem oranı düşük, yaklaşık %13 civarında kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden, saatte 6 - 7 kilometre hızla esecek.

Hava durumu sıcak ve güneşli. Öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklar görülecek. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmak gerekiyorsa, koruyucu giysiler önerilir. Güneş kremi kullanmak da faydalı olacaktır. Vücudun su dengesini korumak için bol su içmek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 16 Temmuz Perşembe günü sıcaklığın 37 - 38 derece olması bekleniyor. 17 Temmuz Cuma günü sıcaklık 36 - 37 derece arasında olacak. Nem oranı yine düşük seviyelerde seyredecek. Rüzgar hızı saatte 6 - 8 kilometre arasında değişecek.

Sıcak hava koşullarında hassas grupların dikkatli olması gerekmektedir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için önlemler önemlidir. Dışarıda uzun süre kalmak gerekiyorsa, ara vermek ve gölgelik alanlarda dinlenmek faydalıdır. Aşırı sıcaklardan etkilenmemek için serin ortamlarda bulunmak da önemlidir.

Gaziantep'te 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü sıcak ve güneşli hava koşulları bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de aynı durumun devam edeceği tahmin ediliyor. Güneş ışınlarından korunmak ve vücut ısısını dengelemek için gerekli önlemleri almak sağlığınız açısından önem taşır.