Gaziantep Hava Durumu! 16 Aralık Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 16 Aralık 2025 tarihinde kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 12 dereceye ulaşırken, akşam 4 dereceye düşecek. İlerleyen günlerde sıcaklık değerleri gündüz 15-18 derece, gece ise 1-3 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeyden saatte 27 kilometre hızla esecek. Nem oranının %38 olması, cilt kuruluğuna yol açabilir. Uygun giyinmek ve nemlendirici kullanmak, bu dönemde önem taşıyor.

Ufuk Dağ

Bugün, 16 Aralık 2025 Salı günü, Gaziantep'te hava kısmen güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 4 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık, gündüz 2 derece, akşam 1 derece seviyesinde olacak. Rüzgar, kuzey yönünden saatte 27 kilometre hızla esecek. Nem oranı %38, basınç ise 916 hPa seviyelerinde kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. 17 Aralık Çarşamba günü gündüz sıcaklığının 15 derece olması bekleniyor. Gece sıcaklığının ise 1 derece civarında kalacağı tahmin ediliyor. 18 Aralık Perşembe günü sıcaklığın gündüz 16 dereceye ulaşması öngörülüyor. Gece sıcaklığı yine 1 derece olarak düşünüldü. 19 Aralık Cuma günü gündüz sıcaklığı 18 derece olacak. Gece ise sıcaklık 3 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüz 15-18 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 1-3 derece arasında değişecek. Gündüz hafif bir mont veya ceket yeterli olabilir. Akşam ve gece saatlerinde daha kalın giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarın kuzey yönünden esmesi nedeniyle rüzgar kesici giysilerin kullanılması faydalı olacaktır. Nem oranının düşük olması, hava kuruluğuna neden olabilir. Bu nedenle cilt kuruluğunu önlemek için nemlendirici kullanılması önerilmektedir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşük olacağını unutmamalıyız. Uygun giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun önlemler almak da gereklidir.

