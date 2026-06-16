Gaziantep Hava Durumu! 16 Haziran Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Haziran 2026 Salı günü, Gaziantep'te hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32-33 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 26-27 dereceye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden esmesi bekleniyor. Hızı 5-7 km/saat olacak. Nem oranı %18-28 arasında değişecek. Yağış olasılığı %0 civarında. Yani, yağışsız bir gün geçireceğiz.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler dikkat etmelidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su içmek de önemli bir noktadır. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, güneşin etkisini hafifletebilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu 11:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekir.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları yüksek kalacak. 17 Haziran Çarşamba günü sıcaklıklar 34-35 dereceye ulaşacak. 18 Haziran Perşembe günü ise 31-32 derece civarında olacak. Bunun için önümüzdeki günlerde benzer önlemleri almakta fayda var. Sıcak havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Gaziantep'te bugün ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin gerekli önlemleri alması önem arz ediyor. Bol su içmek hayati bir durumdur.