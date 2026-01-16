HABER

Gaziantep Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 16 Ocak 2026 Cuma günü soğuk ve bulutlu bir hava hakim. Hava sıcaklıkları 0 ile 6 derece arasında değişiyor. Nem oranı %80 civarında, bu nedenle cilt kurumasına karşı nemlendirici kullanmak faydalı olacak. Rüzgar hızı ise 3.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor, dolayısıyla dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmek önem taşıyor.

Taner Şahin

Bugün, 16 Ocak 2026 Cuma günü, Gaziantep'te hava durumu soğuk ve bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 6 derece arasında değişiyor. Nem oranı %80 civarında. Rüzgar hızı 3.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:42. Gün batımı ise 17:37 olarak hesaplanmıştır.

Gaziantep'te soğuk ve bulutlu bir gün geçiriyoruz. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmelisiniz. Su geçirmez ayakkabılar almakta fayda var. Nem oranının yüksek olması cildinizi etkileyebilir. Bu nedenle, nemlendirici kullanmanız önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer seyredecek. 17 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar 0 ile 5 derece arasında olacak. Yağışlı bir hava bekleniyor. 18 Ocak Pazar günü sıcaklık yine 0 ile 5 derece arasında seyredecek. Hava bulutlu olacak. 19 Ocak Pazartesi günü ise sıcaklık 0 ile 6 derece arasında değişecek. Bu gün güneşli bir hava bekleniyor.

Sonuç olarak, Gaziantep'te 16 Ocak 2026 Cuma günü ve devam eden günlerde soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun giysiler almanız sağlığınızı koruyacaktır.

