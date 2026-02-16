Gaziantep Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü, Gaziantep'te hava durumu bulutlu ve serin. Gündüz sıcaklık 18-20 derece arasında. Gece sıcaklığı ise 10-12 dereceye düşecek. Nem oranı yüksek. Rüzgarın hızı 20-25 km/saat arasında değişecek. Hava, serin ve nemli hissedilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer kalacak. 17 Şubat Salı günü sıcaklık 15-17 derece civarında. Zaman zaman hafif yağışlar bekleniyor. 18 Şubat Çarşamba günü sıcaklık 14-16 derece arasında olacak. Bu gün yağmur geçişleri görülebilir. 19 Şubat Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık yine 15-17 derece aralığında seyredecek.

Bu hava koşullarında serinlik hissedilebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde ceket almanız faydalı olur. Yağışlı günlerde şemsiye bulundurmak gerektiği unutulmamalı. Su geçirmez bir mont da ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

Gaziantep'te önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve zaman zaman yağışlı olacak. Hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken gerekli önlemleri almak önemlidir.