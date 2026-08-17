HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te hava durumu sıcak ve güneşli geçiyor. Bugün sıcaklık 33-34 dereceyi bulacak. Gece ise 19-20 derecelerde kalacak. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde dikkatli olmak önemli. Bol su içmek, hafif giysiler giymek ve güneşten korunmak sağlık açısından gereklidir. Yaz aylarında yüksek sıcaklıklar normaldir, ancak önlemler almak sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

Gaziantep Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 17 Ağustos 2026 Pazartesi. Gaziantep'te hava durumu sıcak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Gündüz hava sıcaklığı 33 - 34 derecede olacak. Gece ise sıcaklık 19 - 20 derece arasında kalacak. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olacak. Bu durum hava koşullarını daha belirgin hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Ağustos Salı günü, hava yine 33 - 34 derece civarında. Gece sıcaklığı 21 - 22 derece olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü, sıcaklık 35 - 36 dereceye yükselecek. Gece ise 23 - 24 derece arasında kalması bekleniyor. 20 Ağustos Perşembe günü, sıcaklık 38 - 39 dereceyi bulacak. Gece, sıcaklığın 23 - 24 derece olması öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dikkatli olunması gerekiyor. Bol su tüketilmesi önemli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler de uygulanmalıdır. Bu önlemler, sağlık sorunlarının önüne geçebilir.

Gaziantep, genellikle sıcak ve kuru bir iklime sahiptir. Bu nedenle yaz aylarında yüksek sıcaklıklar beklenir. Ancak, hava koşullarına uygun önlemler alarak, kendinizi ve çevrenizi koruyabilirsiniz. Bu, sağlığınız için önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belediye Başkanı Çoruhlu: "Sarık işimi yapmama engel değil"Belediye Başkanı Çoruhlu: "Sarık işimi yapmama engel değil"
Bakan Çiftçi Alihan Kuriş suç örgütünün gizli haberleşme ağını açıkladı!Bakan Çiftçi Alihan Kuriş suç örgütünün gizli haberleşme ağını açıkladı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı! Eyüpspor'u Cerny'nin golüyle devirdi

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı! Eyüpspor'u Cerny'nin golüyle devirdi

Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.