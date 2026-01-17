HABER

Gaziantep Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 17 Ocak 2026 tarihi itibarıyla hava durumu oldukça soğuk. Sıcaklıkların 2 ile 5 derece arasında değişmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık -1 ile -2 derecelere düşecek. Gün boyunca kar ve yağmur geçişleri görülecek. Bu şartlarda kalın giysiler, su geçirmez mont ve ayakkabılar tercih edilmelidir. Önümüzdeki günlerde hava ılımanlaşacak ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Giyim ve ekipman seçimi önemlidir.

Doğukan Akbayır

Bugün, 17 Ocak 2026 Cumartesi, Gaziantep'te hava durumu soğuk. Hava karışık bir görünüm sergiliyor. Gün boyunca sıcaklıklar 2 ile 5 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -1 ile -2 derece civarında olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmenizde fayda var. Sıcak tutan kıyafetler seçmek önemli. Gün boyunca kar ve yağmur geçişleri bekleniyor. Su geçirmez ayakkabılar kullanmalısınız. Ayrıca su geçirmez bir mont giymek faydalı olacaktır.

Nem oranı %88 civarında. Rüzgar hızı ise 0.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu durum havanın daha soğuk hissettirmesine yol açabilir. Gün doğumu saat 07:42'dir. Gün batımı ise 17:38 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ılımanlaşacak. 18 Ocak Pazar günü hava sıcaklıkları -2 ile 5 derece arasında olacak. Güneşli bir hava beklentisi var. 19 Ocak Pazartesi günü de hava sıcaklıkları -2 ile 5 derece arasında değişecek. Açık hava için güneşli bir gün bekleniyor. 20 Ocak Salı günü sıcaklıklar yine -2 ile 5 derece arasında olacak. Açık hava aktiviteleri için güneşli bir gün öngörülüyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak için uygun önlemler alınmalıdır. Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken dikkatli olmalısınız. Açık hava etkinlikleri için uygun giysiler ve ekipmanlar seçmek faydalı olacaktır.

