Gaziantep Hava Durumu! 17 Şubat Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Şubat 2026 Salı günü, Gaziantep'te hava durumu yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gündüz hava sıcaklığının 14 derece civarında, gece ise 6 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 18 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı sabah saatlerinde %83. Gündüz %63, akşam %73 ve gece %78 civarında olacak.

Gaziantep'te hoydurum, hafif yağışlı ve serin geçecek. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez bir mont almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması, alerjik reaksiyon riskini artırabilir. Bu durumu dikkate almanız önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 18 Şubat Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. 19 Şubat Perşembe günü kısa süreli sağanak yağış olacak. 20 Şubat Cuma günü ise bol güneşli geçmesi tahmin ediliyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 14-17 derece arasında değişecek. Gece sıcaklığı ise 4-5 derece civarında olacak. Rüzgar hızı gün içinde 12-19 kilometre arasında esmesi bekleniyor.

Hava durumu serin günlerden, güneşli ve ılıman günlere geçişi işaret ediyor. Hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Yanınıza bir şemsiye almak, olası yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde alerjik reaksiyon riskinin arttığını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almakta fayda var.