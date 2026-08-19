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Gaziantep Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 19 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Sıcaklık gündüz 35-36 dereceye ulaşacak. Gece ise 21-22 derece olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de sıcaklık artacak. 20 Ağustos'ta 37-38 derece, 21 Ağustos'ta 38-39 derece, 22 Ağustos'ta ise 39-40 derece tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için güneş ışınlarından korunmak önemli. Ayrıca bol su içmeyi unutmamak gerekiyor.

Gaziantep Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü Gaziantep'te hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35-36 derece aralığında. Gece ise 21-22 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Sıcaklık, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için bunaltıcı olabilir.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep hava durumu benzer şekilde sıcak kalacak. 20 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 37-38 derece olacak. 21 Ağustos Cuma günü 38-39 derece olacak. 22 Ağustos Cumartesi günü ise 39-40 derece civarında olması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklık, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum.

Bu sıcak hava koşullarında, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde şapka takmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olabilir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumayı ihmal etmeyin. Evde kalırken serin ortamlarda bulunmak önemli. Ağır yemeklerden kaçınmak daha rahat bir ortam sağlayacaktır.

Gaziantep'te hava durumu önümüzdeki günlerde sıcak kalmaya devam edecek. Bu nedenle önerilere uyarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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