Gaziantep Hava Durumu! 19 Mart Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep’te 19 Mart 2026 Perşembe günü yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 13 derece civarında olacak. Gündüz sıcaklık yine 13 derece, gece ise 7 dereceye düşecek. Rüzgarın hızı 13 km/saat civarında. Nem oranı %68 civarında. Bu hava koşulları, Gaziantep’teki hava durumu hakkında fikir veriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 20 Mart Cuma günü sıcaklık 15 derece olacak. 21 Mart Cumartesi günü sıcaklık 14 derece civarında kalacak. 22 Mart Pazar günü ise 11 derece bekleniyor. Bu tarihlerde hafif yağmurlar görülebilir. Hafif yağmuru göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

Dışarıda vakit geçirecekler uygun kıyafet seçmeli. Yağmurlu havalarda dikkatli olmak önemli. Araç kullanırken yol koşullarında değişiklikler olabilir. Hız limitlerine uymak güvenlik açısından kritik bir noktadır. güvenliğiniz için alınacak önlemler önemlidir.