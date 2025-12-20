Gaziantep Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

20 Aralık 2025 Cumartesi, Gaziantep'te hava durumu açık ve güneşlidir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14 - 15 derece civarındadır. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 - 9 derece arasında olacaktır. Rüzgar sabah saatlerinde 8 km/saat, gündüz saatlerinde ise 5 km/saat hızında esecek. Nem oranı gün boyunca %48 ile %61 arasında değişecek.

Bu güzel havayı değerlendirerek açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olacaktır. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 21 Aralık Pazar günü hava serinleyecek. Gündüz sıcaklığı 13 - 14 derece, gece sıcaklığı ise 4 - 5 derece civarında tahmin ediliyor. 22 Aralık Pazartesi günü artan bulutlarla birlikte gündüz sıcaklığı 14 - 15 derece, gece sıcaklığı 5 - 6 derece arasında olacak. 23 Aralık Salı günü ise hava daha da soğuyacak. Gündüz sıcaklığı 12 - 13 derece, gece sıcaklığı 2 - 3 derece civarında bekleniyor.

Bu dönemde sıcaklıklardaki düşüşe dikkat edilmelidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giyinmek önemlidir. Bu şekilde soğuk algınlıklarından korunabilirsiniz. Hava koşullarına göre planlarınızı yapmalısınız. Gerekli önlemleri almanız, sağlığınız açısından faydalı olacaktır.