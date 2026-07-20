Gaziantep Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Temmuz 2026 Pazartesi, Gaziantep'te hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 38 - 40 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 24 - 25 derece aralığında seyredecek. Nem oranı düşük. Yaklaşık %14 - %17 seviyelerinde. Bu durum, hava sıcaklığını daha hissedilir kılıyor. Rüzgar hızı 4 - 5 km/saat civarında.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum. Gün boyunca bol su içmek önemli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak faydalı olacak. Öğle saatlerinde dışarıda kalmaktan kaçınmak önerilir. Serin ortamlarda vakit geçirmek de iyidir.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar benzer şekilde devam edecek. 21 Temmuz Salı ve 22 Temmuz Çarşamba günlerinde sıcaklık 38 - 41 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 24 - 27 derece civarında öngörülüyor. Nem oranı ve rüzgar hızı değişmeyecek.

Aynı önlemleri almak sağlığınızı korumak için önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar daha dikkatli olmalı. Aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmemeleri için bu grupların özen göstermesi gerekli.

Gaziantep'te 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de bu koşullar devam edecektir. Bu duruma uygun şekilde hazırlıklı olmak, konforunuzu koruyacaktır.