HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli geçiyor. Gündüz sıcaklığı 38-40 derece arasındayken, gece sıcaklığı 24-25 derece seviyelerinde kalacak. Nem oranı %14-17 arasında değişiyor. İnsanların aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için bol su içmesi ve hafif giysiler tercih etmesi önem taşıyor. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak da öneriliyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

Gaziantep Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 20 Temmuz 2026 Pazartesi, Gaziantep'te hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 38 - 40 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 24 - 25 derece aralığında seyredecek. Nem oranı düşük. Yaklaşık %14 - %17 seviyelerinde. Bu durum, hava sıcaklığını daha hissedilir kılıyor. Rüzgar hızı 4 - 5 km/saat civarında.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum. Gün boyunca bol su içmek önemli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak faydalı olacak. Öğle saatlerinde dışarıda kalmaktan kaçınmak önerilir. Serin ortamlarda vakit geçirmek de iyidir.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar benzer şekilde devam edecek. 21 Temmuz Salı ve 22 Temmuz Çarşamba günlerinde sıcaklık 38 - 41 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 24 - 27 derece civarında öngörülüyor. Nem oranı ve rüzgar hızı değişmeyecek.

Aynı önlemleri almak sağlığınızı korumak için önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar daha dikkatli olmalı. Aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmemeleri için bu grupların özen göstermesi gerekli.

Gaziantep'te 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de bu koşullar devam edecektir. Bu duruma uygun şekilde hazırlıklı olmak, konforunuzu koruyacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Provokatif Rumlara Türkiye'den sert cevap! F-16'lar anında havalandıProvokatif Rumlara Türkiye'den sert cevap! F-16'lar anında havalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'ya tebrik paylaşımıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'ya tebrik paylaşımı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı bahis soruşturması! 23 şüpheli için işlem başlatıldı

Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı bahis soruşturması! 23 şüpheli için işlem başlatıldı

Çeşme'de 'şemsiye' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada

Çeşme'de 'şemsiye' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Son dakika | Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı!

Son dakika | Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı!

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.