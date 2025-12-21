Gaziantep Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Aralık 2025 Pazar günü, Gaziantep'te hava durumu genellikle bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar, 10 derece civarına ulaşacak. Akşam ve gece saatlerinde ise sıcaklık 4 ile 6 derece arasında seyredecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 13 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %66 ile %74 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde, 22 Aralık Pazartesi günü hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 14 derece civarına yükselecek. 23 Aralık Salı günü sıcaklıklar 11 ile 12 derece arasında kalacak. 24 Aralık Çarşamba günü sıcaklık daha da ısınacak ve 15 derece civarına ulaşacak.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerekirse bir ceket bulundurmak önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması önerilir. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınması tavsiye edilmektedir.