HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 21 Temmuz 2026 itibarıyla sıcak hava durumu etkisini sürdürüyor. Bugün sıcaklık 40 ile 41 derece arasında ölçülmekte. Nem seviyesi %15 ile 20 arasında, bu durum havanın kuru olduğunu gösteriyor. Rüzgar güney yönünden hafif esmekte. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar sürecek. Bu koşullar altında dışarıda dikkatli olmalı, bol su tüketimi ve uygun giysiler tercih edilmelidir. Sağlığınızı korumak için önlemler almanız gerekiyor.

Gaziantep Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Gaziantep hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 21 Temmuz 2026, Gaziantep'te hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün geçiyoruz. Gün boyunca sıcaklığın 40 ile 41 derece arasında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar özellikle öğle saatlerinde hissedilebilir. Nem oranı %15 ile 20 seviyelerinde. Bu da havanın kuru olduğunu gösteriyor. Rüzgar hızı 6 ile 13 km/saat arasında değişecek. Rüzgar genellikle güney yönünden esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 22 Temmuz Çarşamba günü sıcaklığın 39 ile 40 derece olması bekleniyor. 23 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 38 ile 39 derece civarında olacak. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bu sıcak hava koşullarında öğle ve öğleden sonra dışarıda dikkatli olunmalıdır. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması önerilir. Ayrıca, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için klimalı ortamlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır.

Gaziantep'te bugünkü hava durumu ve gelecek tahminler sıcak ve kuru koşullar gösteriyor. Bu nedenle, sıcak havaya karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O gün bugün mü? Veda konuşması yapıp yeni partiyi ilan edecekO gün bugün mü? Veda konuşması yapıp yeni partiyi ilan edecek
İngiltere'nin yeni başbakanı ilk olarak Trump'ı aradı: "İlginçti ve çok iyi"İngiltere'nin yeni başbakanı ilk olarak Trump'ı aradı: "İlginçti ve çok iyi"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent hakkında çarpıcı iddia! 1999 Depremi sonrası 5 milyon dolar borç vermiş: 'Issız yere götürüp başına silah dayamışlar'

Haluk Levent hakkında çarpıcı iddia! 1999 Depremi sonrası 5 milyon dolar borç vermiş: 'Issız yere götürüp başına silah dayamışlar'

Bodrum'da jet ski faciası! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Bodrum'da jet ski faciası! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Galatasaray'da Lemina transferinde sona doğru! İmza an meselesi

Galatasaray'da Lemina transferinde sona doğru! İmza an meselesi

"Bu dünyadaki en büyük orgazm..." diyerek anlattı

"Bu dünyadaki en büyük orgazm..." diyerek anlattı

Sıfır araçta kimsenin beklemediği kusur! Yargıtay son noktayı koydu

Sıfır araçta kimsenin beklemediği kusur! Yargıtay son noktayı koydu

Milyonlarca kişinin kullandığı e-ticaret devine 550 milyon euro ceza

Milyonlarca kişinin kullandığı e-ticaret devine 550 milyon euro ceza

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.