Gaziantep Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Temmuz 2026, Gaziantep'te hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün geçiyoruz. Gün boyunca sıcaklığın 40 ile 41 derece arasında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar özellikle öğle saatlerinde hissedilebilir. Nem oranı %15 ile 20 seviyelerinde. Bu da havanın kuru olduğunu gösteriyor. Rüzgar hızı 6 ile 13 km/saat arasında değişecek. Rüzgar genellikle güney yönünden esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 22 Temmuz Çarşamba günü sıcaklığın 39 ile 40 derece olması bekleniyor. 23 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 38 ile 39 derece civarında olacak. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bu sıcak hava koşullarında öğle ve öğleden sonra dışarıda dikkatli olunmalıdır. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması önerilir. Ayrıca, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için klimalı ortamlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır.

Gaziantep'te bugünkü hava durumu ve gelecek tahminler sıcak ve kuru koşullar gösteriyor. Bu nedenle, sıcak havaya karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.